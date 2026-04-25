Allanamiento por robo culmina con el secuestro de drogas y un aprehendido



Personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal de esta ciudad llevó adelante un exitoso operativo que permitió recuperar elementos sustraídos en una vivienda y el secuestro de diversas sustancias estupefacientes. El procedimiento se originó a raíz de una denuncia radicada por una mujer de 46 años, quien reportó que el pasado 23 de abril autores ignorados ingresaron a su domicilio en la calle La Laguna al 2300 tras violentar la puerta del lavadero, de donde se llevaron herramientas de mano, electrodomésticos y chapas. Personal delde la Estación de Policía Comunal de esta ciudad llevó adelante un exitoso operativo que permitió recuperar elementos sustraídos en una vivienda y el secuestro de diversas sustancias estupefacientes. El procedimiento se originó a raíz de una denuncia radicada por una, quien reportó que el pasado 23 de abril autores ignorados ingresaron a su domicilio en la calletras violentar la puerta del lavadero, de donde se llevaron

Tras las tareas investigativas, eldispuso una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en la calle. El registro del inmueble arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de, elementos que coincidían con lo denunciado por la damnificada.

Sin embargo, el hallazgo policial fue más allá del robo original. En el interior de la finca, los efectivos incautaron 13,99 gramos de marihuana compacta, 368 gramos de cogollos y 12 envoltorios de clorhidrato de cocaína preparados para su comercialización. Durante el despliegue, se procedió a la aprehensión de un hombre de 55 años que se encontraba en el lugar al momento del arribo de los uniformados.

El magistrado con competencia en la causa tomó conocimiento de los resultados y dispuso la notificación de la formación de la causa por los delitos de robo y tenencia de estupefacientes. Pese a la gravedad del hallazgo de las sustancias, la justicia ordenó la posterior libertad del implicado tras los recaudos legales correspondientes.



