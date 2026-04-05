Rumbo a LA28: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani conquistaron la medalla de plata en el Trofeo Princesa Sofía

  La regatista sampedrina Eugenia Bosco y su compañero de equipo , Mateo Majdalan i, volvieron a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de plata en la Clase Nacra 17 del tradicional Trofeo Princesa Sofía , disputado en aguas españolas. Los medallistas olímpicos de París 2024 ratificaron su vigencia en la elite del yachting mundial tras completar una semana de alta exigencia competitiva en la primera prueba de las World Sailing Series, marcando el inicio del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con un total de 29.2 puntos netos, la dupla argentina se ubicó como escolta de los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, quienes se quedaron con el oro tras sumar 20 unidades.

Allanamiento por amenazas: secuestran una moto y hallan marihuana en una vivienda

 


Efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 1100, en el marco de una investigación por amenazas agravadas. Durante el operativo, se secuestró una motocicleta y se hallaron estupefacientes, lo que derivó en nuevas actuaciones judiciales.

La diligencia fue ejecutada por personal del Grupo de Tareas Operativas de la Estación de Policía Comunal local, tras una denuncia radicada por una vecina de 42 años. Según los investigadores, el caso se originó a partir de un conflicto de larga data entre las partes involucradas. Las pesquisas previas permitieron identificar el domicilio del sospechoso y obtener la correspondiente orden de registro otorgada por el Juzgado de Garantías.


En el inmueble, los uniformados procedieron al secuestro de una motocicleta Suzuki 150 cc de color azul, vehículo que habría sido utilizado para concretar las amenazas denunciadas. En el lugar fue notificado de la formación de la causa un adolescente de 16 años, quien estuvo asistido por su progenitor de 42 años. Por la edad del implicado, tomó intervención directa la Fiscalía del Joven.

Asimismo, durante el registro de la propiedad, el personal policial halló un frasco de vidrio que contenía marihuana. Ante este hallazgo, se procedió al secuestro de urgencia del material y se notificó a una joven de 24 años por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, con intervención de la fiscalía temática correspondiente.