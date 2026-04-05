Allanamiento por amenazas: secuestran una moto y hallan marihuana en una vivienda

Efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 1100, en el marco de una investigación por amenazas agravadas. Durante el operativo, se secuestró una motocicleta y se hallaron estupefacientes, lo que derivó en nuevas actuaciones judiciales.

La diligencia fue ejecutada por personal del Grupo de Tareas Operativas de la Estación de Policía Comunal local, tras una denuncia radicada por una vecina de 42 años. Según los investigadores, el caso se originó a partir de un conflicto de larga data entre las partes involucradas. Las pesquisas previas permitieron identificar el domicilio del sospechoso y obtener la correspondiente orden de registro otorgada por el Juzgado de Garantías.

En el inmueble, los uniformados procedieron al secuestro de una motocicleta Suzuki 150 cc de color azul, vehículo que habría sido utilizado para concretar las amenazas denunciadas. En el lugar fue notificado de la formación de la causa un adolescente de 16 años, quien estuvo asistido por su progenitor de 42 años. Por la edad del implicado, tomó intervención directa la Fiscalía del Joven.

Asimismo, durante el registro de la propiedad, el personal policial halló un frasco de vidrio que contenía marihuana. Ante este hallazgo, se procedió al secuestro de urgencia del material y se notificó a una joven de 24 años por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, con intervención de la fiscalía temática correspondiente.