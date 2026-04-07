Acuerdo Vecinal pide a la Anses informes detallados sobre los despidos en el distrito

Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron este martes ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro un proyecto de comunicación dirigido a la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para requerir estadísticas precisas sobre la pérdida de puestos de trabajo en el partido.

La iniciativa surge ante la "creciente preocupación social" por el aumento del desempleo y la precarización laboral registrada en los últimos años. Según los fundamentos del proyecto, si bien el Departamento Ejecutivo municipal remitió informes sobre el funcionamiento de la Oficina de Empleo, los ediles consideran que dicha información es "insuficiente" para construir un diagnóstico integral del mercado de trabajo local.

El pedido de informes está dirigido específicamente al titular de la UDAI San Pedro, César Walter Bologna. Los autores del proyecto sostienen que la Anses, como fuente primaria de datos sobre relaciones laborales registradas, altas y bajas, dispone de la información "insustituible" para medir la magnitud real de la problemática.

Alcance del requerimiento estadístico

El proyecto de comunicación solicita que la repartición nacional informe la cantidad exacta de personas residentes en San Pedro que han sido dadas de baja de sus empleos en relación de dependencia en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de marzo de 2026.

Asimismo, los concejales requirieron que los datos suministrados se encuentren debidamente segmentados bajo las siguientes variables:

Género.

Franja etaria.

Sector económico de procedencia laboral.

"La información estadística vinculada al empleo y al desempleo resulta esencial para comprender la realidad socioeconómica del distrito, permitiendo elaborar, evaluar y corregir políticas públicas adecuadas y focalizadas", señalaron los ediles en el texto ingresado para su tratamiento legislativo.

Impacto social y transparencia

En el documento, elevado al presidente del HCD, Martín Baraybar, se destaca que la pérdida de empleo impacta directamente en derechos sociales básicos como el acceso a la alimentación, la vivienda y la salud. Por tal motivo, consideran que el acceso a información pública "completa, actualizada y desagregada" es un derecho que no puede ser desvirtuado con respuestas genéricas.

Finalmente, el proyecto subraya que contar con datos objetivos sobre desvinculaciones laborales es una herramienta institucional fundamental para el ejercicio del control democrático y la transparencia en la gestión de las políticas de inserción laboral en el municipio.