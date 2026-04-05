Actividad portuaria: un buque cargará 33.000 toneladas de trigo y una draga espera en la rada

El Consorcio de Gestión del puerto de San Pedro anunció el arribo de un buque de gran porte para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, según confirmaron hoy fuentes portuarias.

En el sector del muelle elevador se espera para la mañana de este domingo el arribo del buque Navi Lyra, una embarcación de 178,41 metros de eslora que navega bajo la bandera de Liberia. El navío procede de la vecina localidad de San Nicolás y tiene como objetivo completar una importante carga de aproximadamente 33.000 toneladas de trigo con destino a los puertos de Brasil.

De manera simultánea, en la zona de rada operativa se encuentra fondeada la draga Pancho, de bandera luxemburguesa. La embarcación, de 27,53 metros de eslora, arribó en las primeras horas de hoy y permanece a la espera de instrucciones técnicas para iniciar tareas de dragado. Estas labores resultan fundamentales para garantizar las profundidades necesarias y la seguridad en la navegación de los buques de carga que operan en el puerto sampedrino.