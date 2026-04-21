Abren la inscripción a las Becas Progresar 2026: plazos, requisitos y cómo anotarse para finalizar estudios y formación profesional

El Gobierno nacional oficializó la apertura de las inscripciones para las Becas Progresar 2026, el programa destinado a incentivar la finalización de los estudios obligatorios, el cursado de carreras de nivel superior y el acceso a instancias de formación profesional. Los plazos para realizar el trámite varían según la modalidad, con fechas de cierre que se extienden desde fines de abril hasta el mes de noviembre.

Para la línea Progresar Obligatorio, dirigida a estudiantes de nivel secundario de entre 16 y 24 años, el período de inscripción permanecerá vigente hasta el próximo 24 de abril. Los aspirantes deberán acreditar la condición de alumno regular, poseer un esquema de vacunación completo o en trámite y demostrar ingresos del grupo familiar que no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

En tanto, el Progresar Superior mantiene su convocatoria abierta hasta el 30 de abril. Esta línea alcanza a quienes inician o cursan estudios terciarios, universitarios, de formación docente, técnica o de Enfermería. El rango etario contempla desde los 17 a los 24 años para ingresantes y se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados, mientras que para la carrera de Enfermería no se ha establecido un límite de edad máximo para acceder al beneficio.

Por su parte, la modalidad de Formación Profesional, orientada a cursos validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), iniciará su proceso de inscripción el 27 de abril. Esta ventana se mantendrá disponible hasta el 27 de noviembre y alcanzará a personas de 18 a 24 años, con una extensión de edad hasta los 35 años para aquellos solicitantes que no posean un empleo formal registrado.

El programa busca fortalecer las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes en un contexto de búsqueda de especialización estratégica para el desarrollo nacional. Desde el área educativa recordaron que la solicitud debe gestionarse exclusivamente de manera online a través del sitio oficial de Progresar, donde los usuarios podrán consultar la documentación requerida y los requisitos académicos específicos para cada categoría.



