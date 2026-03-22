Violentan el techo de una iglesia en Río Tala para robar ventanas que fueron recuperadas tras una persecución

Un robo bajo la modalidad de efracción damnificó a una institución religiosa de la localidad de Río Tala durante la jornada de ayer, aunque el rápido despliegue policial permitió recuperar la totalidad de los elementos sustraídos poco después de cometido el hecho.

El ilícito tuvo lugar en la sede de la Iglesia Evangélica "Restaurando Familias de Cristo", ubicada en la intersección de Güemes y San Martín. Según se pudo establecer mediante el análisis posterior de las cámaras de seguridad y el testimonio de los responsables del templo, autores ignorados accedieron al edificio tras violentar una chapa del techo, logrando extraer dos hojas de ventana de aluminio con vidrios repartidos.

La resolución del caso comenzó a gestarse en la esquina de Güemes y Lavalle, donde una patrulla del Destacamento local detectó a un hombre que transportaba aberturas a pie. Al notar la presencia de los efectivos, el sospechoso abandonó los objetos y se dio a la fuga a través de los pasillos de un barrio lindero, logrando evadirse por los fondos de las propiedades.

Tras el abandono de los elementos en la vía pública, se procedió al secuestro preventivo de las ventanas. El procedimiento se completó cuando la encargada de la filial religiosa se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia, constatándose que los objetos recuperados coincidían con los sustraídos bajo la mencionada modalidad de ingreso por el techo. La investigación continúa bajo instrucciones de la fiscalía en turno para dar con el responsable del hecho.