Violencia en Río Tala: Allanamientos, un detenido y secuestro de droga, dinero y municiones

La localidad de Río Tala fue escenario de una escalada de inseguridad durante la última semana que incluyó robos violentos y enfrentamientos armados entre bandas, lo que derivó en un importante operativo policial esta madrugada. En declaraciones al programa "Equipo de Radio", el subsecretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, brindó detalles sobre los procedimientos y vinculó la situación con la venta de estupefacientes y la falta de controles en rutas nacionales.

El funcionario reconstruyó la cronología de los incidentes que comenzaron con el asalto a un trabajador de la zona. "Primero fue el robo a un empleado de una empresa, que fue golpeado, hecho que fue esclarecido y fueron aprehendidos los autores del hecho y están detenidos, además de encontrarse alguna evidencia", precisó Álvarez. Sin embargo, la situación se agravó durante el último fin de semana con un tiroteo entre dos grupos locales que requirió el despliegue de varios móviles policiales para contener la disputa territorial.





A raíz de estos incidentes, la justicia ordenó una serie de allanamientos que arrojaron resultados positivos en las últimas horas. "Anoche se hizo uno de los allanamientos y se aprehendió a uno de estos hombres con alguna evidencia de ser partícipe de estos hechos con municiones, con drogas, con dinero", detalló el subsecretario, quien además confirmó que en el operativo de esta madrugada se secuestró "droga, dinero, envoltorios", elementos que ratifican la pista de la comercialización de sustancias ilícitas en la localidad.

Álvarez señaló que el objetivo es desarticular una estructura delictiva que no se limita al casco urbano, sino que "actúa también sobre robos que hay en la ruta 9, fundamentalmente en la playa de camiones de la estación de servicio Shell". En un tono crítico, el funcionario concluyó que "el problema de la droga y la inseguridad que genera es de los Municipios, pero la responsabilidad inicial de las fuerzas nacionales que no controlan el ingreso de drogas".