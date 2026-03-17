Veteranos de Malvinas sampedrinos estuvieron con el Presidente MIlei en el aniversario de Granaderos a Caballo

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este mediodía el acto central por el 214° aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. La ceremonia, realizada en el histórico cuartel de Palermo, contó con la participación de la diputada provincial Analía Corvino y de los veteranos de guerra de Malvinas de San Pedro, Domingo Novaro y Javier Saucedo, quienes mantuvieron un encuentro con el mandatario.

Durante la jornada se rindió tributo a la unidad de élite creada el 16 de marzo de 1812 por el entonces teniente coronel José de San Martín, con el objetivo de forjar la independencia de la región. El acto oficial incluyó los honores reglamentarios y un desfile militar supervisado por el jefe de Estado y el jefe del regimiento, coronel Cristian Castellanos.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue el saludo personal del Presidente a los excombatientes sampedrinos. Domingo Novaro, quien se desempeñó como soldado conscripto en el propio Regimiento de Granaderos, y Javier Saucedo, veterano de la Fuerza Aérea Argentina, compartieron una breve charla con el mandatario en la que se reivindicó la gesta de Malvinas y la tradición histórica de las fuerzas.

La comitiva oficial estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y los jefes de los Estados Mayores del Ejército y las Fuerzas Armadas.

La diputada Corvino resaltó la importancia de acompañar a los héroes de San Pedro en una fecha de tal relevancia institucional y patriótica para el país.