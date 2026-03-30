Vence este martes el plazo para presentar la Libreta de la AUH y cobrar el complemento acumulado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que este martes 31 de marzo vence el plazo de prórroga para la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al período 2025. El cumplimiento de este trámite es el requisito indispensable para que los beneficiarios puedan acceder al cobro del 20 por ciento del complemento acumulado durante el año 2024.

Desde el organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, señalaron que la Libreta tiene como objetivo acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes alcanzados por la asignación.

El trámite puede realizarse de manera digital a través de la plataforma "mi ANSES", ingresando al sitio oficial o mediante la aplicación para dispositivos móviles. El formulario generado por este sistema es el único documento válido para completar la gestión una vez que cuente con las firmas de las autoridades sanitarias y educativas correspondientes.

Para la carga virtual, los titulares deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar la información en la sección Hijos y, en caso de faltar algún dato, generar el formulario para su impresión y posterior certificación. Una vez completado, el documento debe fotografiarse con buena iluminación y subirse al sistema. El proceso finaliza con la recepción de un correo electrónico de confirmación.

Asimismo, las autoridades informaron que aquellas personas que no puedan realizar la presentación de forma digital tienen la opción de efectuar el trámite de manera presencial y sin turno previo en cualquier oficina de ANSES o en los operativos territoriales de atención que el organismo despliega en distintos puntos del país.