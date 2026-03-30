Vela: Destacada actuación y múltiples podios para los timoneles del Náutico en el inicio del Grand Prix del Litoral

Timoneles del Club Náutico San Pedro cumplieron una destacada actuación durante la jornada inicial del Grand Prix del Litoral, competencia que tuvo como sede al Club de Regatas San Nicolás y donde la delegación sampedrina logró múltiples podios en diversas categorías.

En la clase Optimist, Donato Pichetti se alzó con el segundo puesto de la clasificación general y el primer lugar en la división Menor. Por su parte, Gino Pichetti finalizó en la cuarta posición, mientras que Lis Cappozzucca obtuvo el tercer puesto en la categoría Infantil. En el segmento Promocional, Dante Romero alcanzó el segundo escalafón del podio.

La participación juvenil también registró resultados sobresalientes en las categorías formativas. Clara Bonilla se adjudicó el primer puesto en Pre-promocional, seguida por Lucía Blas en el segundo lugar y Olivia Gil en el tercero. Asimismo, Benigno Ferrari recibió una distinción especial en la categoría "Mojarrita".

En la clase ILCA 7, los representantes locales mantuvieron el protagonismo en los puestos de vanguardia. Joaquín Barré finalizó cuarto en la general y se consagró ganador en la categoría Master. En tanto, Rufino Hernández ocupó el quinto lugar general y el primero en Grand Master, mientras que Bartolomé Cha Vaccari completó la participación con un sexto puesto.

La nómina de deportistas destacados en Optimist se completó con Iván Hidalgo, Aime Barceló, Lola Barceló, Lucía Peciña, Felipe Blas, Juana Raviola, Antonia Giuliani, Angelina Schuth, Constantino Bonilla, Bernarda Barré, Álvaro Barré, Julia Ferrari, Paris Oromes, Milo Sánchez y Salvador Bard.