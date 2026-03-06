Universalización del nivel inicial: Kicillof firmó el decreto para garantizar vacantes a niños de 3 años en toda la Provincia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmó este viernes el Decreto 158/2026 que establece la obligatoriedad para el Estado provincial de garantizar vacantes en el nivel inicial para todos los niños y niñas a partir de los 3 años hacia el año 2027. La medida, que fuera anticipada durante la apertura de la asamblea legislativa, encomienda a la Dirección General de Cultura y Educación la adopción de las medidas necesarias para asegurar la cobertura total en todo el territorio a partir del próximo ciclo lectivo.

La normativa se sustenta en la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Provincial, que obligan al Estado a universalizar los servicios educativos para esta franja etaria. Según los fundamentos del decreto publicado en el Boletín Oficial, la iniciativa busca consolidar la "igualdad real de oportunidades y posibilidades, calidad pedagógica y equidad territorial", entendiendo que la escolarización temprana es una herramienta determinante para las trayectorias educativas futuras.

Desde el Poder Ejecutivo provincial argumentaron que el nivel inicial representa una instancia educativa irrepetible, centrada en procesos de socialización y desarrollo cognitivo esenciales en los primeros años de vida. En este sentido, el decreto pone fecha al cumplimiento del artículo 4 de la Ley 27.045, priorizando la expansión del sistema en zonas vulnerables y garantizando el financiamiento mediante las partidas previstas en el presupuesto bonaerense.

Respecto a la evolución de la matrícula, los datos del Censo Nacional 2022 indicaban una tasa de asistencia del 74,2% para los niños de 3 años en la provincia. Sin embargo, estimaciones de la cartera educativa bonaerense señalan que la cobertura ascendió al 87,5% durante 2025, trazando ahora el objetivo de alcanzar el 100%. Este incremento se vincula directamente con la inversión en infraestructura: desde 2019 se inauguraron cerca de 300 edificios escolares, de los cuales más del 40% corresponden al nivel inicial, permitiendo un crecimiento del 8,2% en la cantidad de secciones estatales.

La administración provincial subrayó que adelantar la incorporación de niños y niñas al sistema escolar no solo asegura mayores aprendizajes, sino que protege un "tiempo privilegiado y único" para la formación, ya que el nivel inicial es el único que no puede cursarse fuera del rango etario estipulado. Con la firma de esta norma, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires formaliza el compromiso de alcanzar la plena universalización del servicio educativo para la primera infancia en el corto plazo.