Detienen a un ladrón que escapaba con herramientas robadas por la calle

Un operativo de prevención realizado por la policía local permitió la captura de un delincuente y la recuperación de herramientas que habían sido sustraídas durante la noche. El procedimiento tuvo lugar en la calle Manuel Iglesias al 1820, donde los efectivos interceptaron a un hombre de 27 años cuya actitud despertó sospechas mientras deambulaba por la zona.

Una mujer resultó herida tras un choque entre una moto y una camioneta

 


Una mujer de 45 años resultó con heridas leves tras protagonizar un siniestro vial, luego de que la motocicleta en la que circulaba colisionara con una camioneta.

El hecho se registró en la tarde de ayer en la intersección de las calles Almafuerte y Colón. Por razones que aún son materia de investigación, una motocicleta Brava Nevada de color azul, en la que se desplazaba la víctima, impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok blanca, la cual era conducida por una mujer de 40 años.

Como consecuencia del choque, la conductora del rodado menor debió ser asistida en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladada en una ambulancia del servicio SAME 107 hacia el Hospital Privado SADIV. Los profesionales médicos que la atendieron confirmaron que las lesiones sufridas fueron de carácter leve.

En el sitio del accidente trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del impacto. Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 local, que caratuló el episodio como lesiones culposas.