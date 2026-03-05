Detienen a un ladrón que escapaba con herramientas robadas por la calle

Un operativo de prevención realizado por la policía local permitió la captura de un delincuente y la recuperación de herramientas que habían sido sustraídas durante la noche. El procedimiento tuvo lugar en la calle Manuel Iglesias al 1820, donde los efectivos interceptaron a un hombre de 27 años cuya actitud despertó sospechas mientras deambulaba por la zona.

Al momento de ser identificado, el sujeto llevaba consigo una amoladora y una máscara de soldar. Tras una rápida investigación, se logró establecer que ambos elementos pertenecían a un vecino de 48 años y que habían sido robados recientemente de una vivienda situada en Martín Fierro al 500.

La policía procedió al traslado del sospechoso a la seccional, donde quedó alojado en el sector de calabozos. El aprehendido permanece a disposición de la Justicia mientras el magistrado interviniente define los cargos y la resolución procesal del caso.