Una mujer detenida tras encontrarse droga en su casa durante un allanamiento por estafa

Una mujer de 24 años fue aprehendida en las últimas horas en el barrio 2 de Abril de San Pedro luego de que personal policial hallara estupefacientes en su poder durante un allanamiento que originalmente buscaba esclarecer una causa por estafa.

El operativo fue llevado adelante por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría local, en conjunto con personal de la Estación de Policía Comunal, bajo una orden del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás. La investigación judicial se inició tras una denuncia por estafa que permitió identificar como imputado a un hombre mayor de edad, cuyo domicilio fue el objetivo del procedimiento.

Durante la irrupción en la vivienda, ubicada en un pasillo del mencionado barrio, los efectivos no lograron localizar al hombre buscado ni elementos vinculados a la causa de defraudación. Sin embargo, al realizar la requisa del inmueble, interceptaron a la moradora, quien ocultaba entre sus pertenencias varios envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína.

Ante el hallazgo, se procedió al secuestro de urgencia de la sustancia y a la inmediata aprehensión de la mujer. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro avaló el procedimiento policial y dispuso la notificación de la formación de una causa por infracción a la Ley de Drogas 23.737, quedando la acusada a disposición de la justicia.