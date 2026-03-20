Elevaron al HCD el proyecto que amplía sanciones para escapes libres y maniobras riesgosas

  El intendente Cecilio Salazar elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que amplía las restricciones y aumenta las penas ante la circulación de vehículos con escapes libres o adulterados y sancionar las maniobras riesgosas en la vía pública, informaron hoy fuentes municipales. La iniciativa, dirigida al presidente del cuerpo deliberativo, Martín Baraybar, establece un marco regulatorio estricto para combatir la contaminación sonora y fortalecer la seguridad vial en todo el partido. El texto propone la prohibición de circular con sistemas de escape que no sean originales o que hayan sido modificados para amplificar el ruido del motor, tales como los denominados "cortes" o "explosivos".

Una mujer atacó a su ex pareja con un cuchillo y fue detenida


Un hombre de 42 años fue atacado con un objeto punzante por su ex pareja tras una discusión ocurrida en una vivienda de la calle Martín Fierro al 300, en un hecho de violencia que derivó en la intervención de la policía local durante la tarde de ayer.

La secuencia se inició cuando una joven de 26 años se apersonó en el domicilio del hombre. Tras una fuerte disputa verbal, la mujer le propinó un puntazo en la zona de la espalda, provocándole heridas que motivaron un llamado de alerta al sistema de emergencias 911.

Al arribar al lugar, el personal de la seccional de San Pedro procedió a la aprehensión de la femenina. En paralelo, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local para recibir asistencia médica. Fuentes oficiales confirmaron que, tras ser examinado por los profesionales de salud, se determinó que las lesiones eran de carácter leve, por lo que el hombre recibió el alta y se retiró del nosocomio por sus propios medios.

Por el hecho, la mujer fue trasladada a la dependencia policial donde se le notificó el inicio de una causa penal en su contra. Una vez cumplimentados los recaudos legales, la acusada recuperó la libertad desde la misma seccional, según lo dispuesto por las autoridades judiciales.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 de San Pedro, donde se labraron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de lesiones leves.