Comienza en el Paseo Público la feria solidaria de "El Mercader"

  Con una renovada grilla de espectáculos y tras la obligada suspensión de la jornada inaugural por el clima, comienza esta tarde en el Paseo Público la feria "El Mercader", un evento solidario que busca recaudar fondos para la adquisición de un vacunatorio móvil para la ciudad. La actividad, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro y el Rotary Club local, debió postergar su inicio previsto para el sábado debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, que afectaron las condiciones del suelo en el predio. Tras las tareas de acondicionamiento, la organización confirmó que el cronograma se retomará a partir de las 18:00 de hoy.

Una mujer aprehendida tras golpear a su pareja y arrojar piedras a la policía

 


Una mujer de 28 años fue aprehendida en la tarde de ayer tras protagonizar un violento episodio de pareja en la vía pública, que incluyó agresiones físicas contra un joven de 21 años y resistencia hacia el personal policial que acudió al lugar.

El hecho se registró en la calle Alvarado al 800, en pleno casco urbano, donde los efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo interceptaron una confrontación en curso. Según informaron fuentes oficiales, la intervención se produjo luego de que el joven solicitara auxilio ante la agresión que estaba sufriendo.

Al arribar el móvil policial, la mujer mantuvo una actitud hostil e intentó continuar con el ataque hacia su pareja. Ante la mediación de los uniformados para resguardar la integridad del joven, la agresora comenzó a arrojar piedras y a lanzar golpes de puño contra el personal actuante. Pese a la resistencia ejercida, los efectivos lograron reducir a la mujer sin que se registraran heridos entre los agentes.

Tras el procedimiento, la víctima fue trasladada a la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro para recibir asistencia y radicar la denuncia correspondiente. Por su parte, la aprehendida quedó a disposición de la fiscalía en turno bajo los cargos de lesiones y resistencia a la autoridad.