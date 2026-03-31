Una motociclista de 57 años resultó herida tras un accidente

Una mujer de 57 años sufrió heridas de consideración tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles Casella y Manuel Iglesias de esta ciudad, informaron fuentes policiales.

El hecho se produjo en la jornada de ayer, cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Gilera Smash 110 de color gris y un automóvil Ford Ka blanco, el cual era conducido por un hombre de 45 años.

Tras un llamado a la línea de emergencias de la Comisaría local, personal policial se constituyó en el lugar del siniestro. La conductora del rodado menor debió ser asistida y trasladada por una ambulancia del servicio 107 al nosocomio local.

De acuerdo al parte médico, la mujer ingresó al centro de salud con una fractura en su muñeca derecha, lesión calificada legalmente como de carácter grave. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción en turno de San Pedro, bajo la carátula de lesiones culposas.