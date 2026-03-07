Una camioneta despistó y volcó en un zanjón

Una camioneta Ford tipo pick-up protagonizó un vuelco esta mañana en un siniestro vial que afortunadamente no arrojó personas heridas ni terceros involucrados.

El incidente se registró en las primeras horas de la jornada tras un llamado a la dependencia policial que alertaba sobre el despiste en la intersección de las calles Caseros y Noseda. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo, de color blanco, se encontraba volcado dentro de un zanjón lateral.

El propietario del rodado, un hombre de 32 años, explicó a las autoridades que perdió el control de la unidad de manera accidental, lo que derivó en la caída al foso. Debido a que el conductor resultó ileso y no hubo otros vehículos dañados, el titular no requirió asistencia médica ni la continuidad de las actuaciones policiales en el lugar.

Tras verificar que no existían riesgos para la circulación de otros vehículos, se dio por finalizada la intervención de la fuerza de seguridad, quedando la remoción de la pick-up a cargo del propietario a través de medios particulares.