Tres aprehendidos por portación de armas blancas y tenencia de estupefacientes

Tres hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad, en el marco de operativos de control y patrullaje preventivo policial.

Durante la madrugada de hoy, los efectivos policiales interceptaron en la intersección de Boulevard Moreno y avenida 11 de Septiembre a un hombre de 37 años que circulaba por la vía pública portando un arma blanca. Por este hecho, se dio intervención al Juzgado de Paz local para las actuaciones correspondientes.

En un procedimiento similar ocurrido ayer en la esquina de las calles Javier Rivero y Ruffa, el personal policial procedió a la aprehensión de un joven de 23 años. Al igual que en el caso anterior, el sujeto se encontraba en la calle en poder de un arma blanca, quedando a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro.

Finalmente, durante la noche del viernes, una patrulla que realizaba recorridas de prevención en la zona de Manuel Iglesias y Bozzano identificó a otro joven de 23 años. Al momento de la requisa, los uniformados hallaron en su poder dos envoltorios de nylon que contenían una sustancia compatible con marihuana. El implicado fue trasladado a la dependencia policial y se dio intervención a la fiscalía local por infracción a la Ley de Estupefacientes.