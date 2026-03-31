Un vecino de Santa Lucía fue detenido tras destrozar el parabrisas de una camioneta

Un hombre fue aprehendido en la localidad de Santa Lucía tras ser denunciado por provocar daños en el vehículo de un vecino, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró en la jornada de ayer, cuando personal del Destacamento de dicha localidad tomó conocimiento, a través de un llamado al sistema de emergencias 911, sobre un incidente ocurrido en la intersección de las calles 25 de Mayo y O'Farrell.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el damnificado, quien relató que, tras una disputa, su vecino le rompió el parabrisas de su camioneta y se dio a la fuga inmediatamente hacia su domicilio.

Minutos después, los uniformados lograron la interceptación y aprehensión del sospechoso en la vía pública. El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la justicia.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, bajo la carátula de daños.