Un muerto y heridos tras un doble choque de camiones y un micro en la Ruta 9

Un fatal siniestro vial registrado en la Ruta Nacional 9 dejó como saldo una persona fallecida y heridos tras producirse dos choques sucesivos en el carril que conecta Rosario con la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio principal ocurrió a las 3 de la madrugada a la altura del kilómetro 150, donde un camión de gran porte que transportaba contenedores impactó violentamente contra la parte trasera de un micro de larga distancia. Como consecuencia de la colisión, el conductor de la unidad de carga perdió la vida en el acto, según confirmaron los profesionales médicos que asistieron al lugar de la emergencia.

Marcos Varela, jefe de la dotación de Bomberos Voluntarios de San Pedro, informó que el operativo de rescate del cuerpo fue complejo y se extendió por aproximadamente una hora y media debido a la magnitud de los daños materiales en la cabina del transporte.

Minutos después, a tan solo dos kilómetros de distancia del primer choque, se produjo un segundo accidente por alcance entre otros dos camiones. Este nuevo impacto provocó heridas de diversa consideración en uno de los involucrados, quien debió ser trasladado para su atención sanitaria.

Fuentes policiales indicaron que el tránsito sobre el carril Rosario - Buenos Aires permanece totalmente interrumpido, lo que genera demoras significativas y largas filas de vehículos que se extienden por varios kilómetros. En el sitio trabajan efectivos de la Policía Vial, Gendarmería Nacional y servicios de emergencia para intentar normalizar la circulación una vez finalizadas las pericias correspondientes.