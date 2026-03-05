Tragedia en la ruta 9: uno de los choferes heridos está internado en el Hospital

Fuentes sanitarias brindaron detalles sobre el estado del chofer herido en el doble siniestro vial ocurrido esta madrugada en la Ruta Nacional 9, mientras las autoridades viales mantienen un complejo operativo de desvíos en la región. El paciente, que protagonizó el segundo de los accidentes, permanece internado en el Hospital "Emilio Ruffa" bajo observación.

Desde el centro asistencial confirmaron que el conductor ingresó tras ser asistido inicialmente por una ambulancia del Centro de Salud de Río Tala. El parte médico indica que el hombre sufrió una doble fractura de tibia y peroné, lesión que requiere seguimiento ortopédico, aunque destacaron que se encuentra estable y en buen estado general.

Este segundo hecho ocurrió a pocos metros del kilómetro 150, donde minutos antes se había registrado el choque fatal que se cobró la vida del conductor de un camión con contenedores al impactar contra un micro.

Respecto al operativo de tránsito, el carril que conecta Rosario con la Ciudad de Buenos Aires permanece totalmente interrumpido. Personal de seguridad vial dispuso un corte total a la altura del kilómetro 153, estableciendo un desvío obligatorio hacia la Ruta Provincial 191. Los conductores deben circular por dicha traza hasta la ciudad de Arrecifes para luego empalmar con la Ruta Nacional 8 y así poder continuar hacia la Capital Federal.

Fuentes del operativo estiman que la normalización de la calzada principal demandará entre cuatro y seis horas debido a la magnitud de los peritajes y la maquinaria necesaria para remover los vehículos de gran porte involucrados. Asimismo, se informó que podría liberarse de manera paulatina el remanente de tránsito que quedó retenido entre el puente del kilómetro 153 y el viaducto del Río Tala una vez que las tareas de limpieza lo permitan.