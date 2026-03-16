El Hospital atendió a 45 personas con distintas heridas tras el vuelco del colectivo

  La Secretaria de Salud de la Municipalidad de San Pedro, Dra. María Isabel Carrasco, destacó el funcionamiento del protocolo de emergencias tras el accidente ocurrido en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9. Según confirmó la funcionaria en declaraciones a La Radio 92.3, un total de 45 personas fueron atendidas en el sistema público local luego de que el transporte de larga distancia despistara y volcara en horas de la madrugada. "Era un colectivo que venía de Córdoba, con gente que estaba de vacaciones y volvían a Buenos Aires y Mar del Plata. Ingresaron al hospital 45 pacientes. Algunos con heridas leves se fueron por sus propios medios", detalló Carrasco al describir el panorama inicial en la guardia del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa". Un protocolo de asistencia en red La funcionaria puso de relieve la eficacia del plan de contingencia diseñado para situaciones de catástrofe o accidentes múltiples, el cual permitió una distribución estratégica de los r...

Un micro de larga distancia volcó en la Ruta 9 y hay decenas de heridos

 


Un micro de larga distancia despistó y volcó durante la madrugada de este lunes en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Gobernador Castro, dejando como saldo decenas de heridos con lesiones de diversa consideración.

El siniestro se produjo cuando un colectivo de la empresa LEO, marca Scania Metalsur, perdió el control por causas que aún se intentan establecer y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía. El vehículo era conducido por un hombre de 43 años y, según informaron fuentes policiales del Destacamento de Gobernador Castro, no se registraron terceros vehículos involucrados en el incidente.

Al momento del accidente, el micro trasladaba a un total de 50 pasajeros. Ante la magnitud del hecho, se desplegó un importante operativo sanitario que contó con la intervención de ambulancias de las localidades de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro, las cuales trabajaron de forma coordinada para el traslado de los heridos hacia el Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa".

Parte sanitario y estado de los heridos

De acuerdo con el último informe brindado por las autoridades sanitarias, alrededor de 40 pacientes recibieron atención médica en el Hospital y otros centros de salud del San Pedro. La mayoría de los afectados presenta cuadros de politraumatismos y fracturas en miembros superiores, específicamente en hombros y codos, por lo que se realizan estudios complementarios de radiografía y tomografía para determinar el carácter de las lesiones.

Asimismo, los profesionales médicos confirmaron que uno de los pasajeros debió ser ingresado de urgencia al quirófano debido a la gravedad de su cuadro. En el lugar del vuelco trabajó personal de la Policía Vial y peritos de la Policía Científica para recabar las pruebas necesarias que permitan esclarecer la mecánica del despiste, bajo la intervención de la fiscalía de turno del Departamento Judicial de San Nicolás.