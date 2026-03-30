Un joven permanece en terapia intensiva tras un grave choque de motos en Pérez Millán

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del sábado en la localidad de Pérez Millán, donde la colisión entre dos motocicletas dejó como saldo tres personas heridas, una de ellas en estado crítico y permaneciendo internada en terapia intensiva.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 04:40 horas sobre la calle Belgrano, entre Azopardo y Obligado. Por causas que aún son materia de investigación, impactaron una motocicleta Honda CG Titan 150, en la que circulaba un joven de 21 años junto a su pareja de 20, y una Honda Wave 110 cc, conducida por otro joven de 20 años.

Producto de la violencia del choque, los tres involucrados debieron recibir asistencia inmediata en el lugar y fueron trasladados de urgencia en ambulancia a la sala de primeros auxilios local. Debido a la complejidad de los cuadros, se dispuso su posterior derivación al Hospital José María Gomendio de la ciudad de Ramallo.

Fuentes sanitarias confirmaron que el conductor de la Honda CG Titan presenta las heridas de mayor gravedad. Tras una primera atención en el hospital de Ramallo, fue derivado al Hospital San Felipe, donde actualmente se encuentra en la unidad de terapia intensiva.

Por su parte, el conductor del segundo rodado y la joven acompañante permanecen internados en el Hospital Gomendio con diversos traumatismos, bajo observación de los profesionales médicos.





Foto diario El Norte San Nicolás