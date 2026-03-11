Un joven de 19 años fue aprehendido tras agredir a su pareja y escapar por los techos

Un operativo policial desplegado durante la madrugada de hoy en la intersección de Boulevard Moreno y calle Bottaro culminó con la aprehensión de un joven de 19 años, imputado por los delitos de lesiones leves y resistencia a la autoridad. El procedimiento se inició a partir de reiterados llamados al sistema de emergencias que alertaban sobre la presencia de personas circulando por los techos de las viviendas de la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría local se entrevistaron con una mujer de 33 años que presentaba una herida sangrante en el cuero cabelludo. Según el testimonio de la víctima, la lesión fue producto de una agresión física perpetrada por su pareja. Mientras los uniformados asistían a la mujer, el agresor, quien permanecía oculto en las inmediaciones, emprendió una fuga trepando por los techos e ingresando al patio de una propiedad privada deshabitada.

Tras una breve persecución, el personal policial logró reducir y aprehender al sospechoso, quien opuso resistencia al arresto sin llegar a lesionar a los oficiales intervinientes. En paralelo, una ambulancia del servicio SAME 107 trasladó a la víctima hacia el hospital local para su atención médica. Sin embargo, al llegar al nosocomio, la mujer adoptó una actitud hostil y se retiró del lugar por sus propios medios antes de ser examinada por los profesionales de salud, sin que hasta el momento se haya podido establecer su paradero actual.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11. La fiscalía en turno impartió las directivas correspondientes para el inicio de la causa judicial y la prosecución de las investigaciones tendientes a garantizar la integridad de la mujer involucrada.