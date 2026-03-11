Atraparon al autor de tres hechos delictivos durante la madrugada

Un joven de 19 años, con amplios antecedentes penales, fue aprehendido durante la madrugada de hoy en la calle Alvarado, entre Combate de Obligado y La Laguna, luego de protagonizar una serie de ilícitos en tres viviendas de la zona. El sospechoso fue interceptado por personal de la Comisaría local mientras transportaba diversos elementos sustraídos y un arma blanca que habría utilizado para amedrentar a sus víctimas.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el delincuente ingresó de manera consecutiva en tres domicilios cercanos para cometer los robos. Durante uno de estos ingresos, se produjo un enfrentamiento con uno de los residentes, quien resultó ileso. Sin embargo, en medio de la confrontación, el asaltante sufrió una herida punzante en la zona media de la espalda.

Al momento de la detención, los efectivos policiales constataron la lesión del aprehendido y solicitaron su traslado inmediato al hospital local. El joven permanece actualmente internado en observación bajo custodia policial, mientras se recupera de la herida recibida durante el forcejeo con la víctima.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 11, en turno al momento del hecho, tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la formación de la causa bajo la carátula de robo agravado. Los elementos recuperados fueron secuestrados por el personal policial para su posterior reconocimiento y devolución a los propietarios damnificados.