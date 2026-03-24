Un joven de 18 años fue aprehendido tras sustraer materiales de construcción

Efectivos de la policía local procedieron ayer a la detención de un hombre de 18 años, acusado de sustraer materiales de construcción del interior de un predio industrial. El operativo se concretó tras un rápido despliegue policial que permitió interceptar al sospechoso en plena fuga.

El hecho se originó en un sector del Parque Industrial ubicado sobre la calle E. Frers al 3000. Según informaron fuentes policiales, el joven ingresó al lugar y, sin ejercer violencia, sustrajo tres bolsas de cemento de 25 kilos cada una.

Tras la denuncia del ilícito, el personal de la dependencia inició una persecución que culminó con la aprehensión del individuo en la intersección de las calles E. Frers y 60.

La fiscalía local tomó intervención inmediata en el caso y dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de hurto. El joven permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia a la espera de las próximas medidas judiciales.