Un intento de robo en un polirrubro terminó con un joven aprehendido y el secuestro de cocaína

Un hecho de inseguridad ocurrido en un comercio de la localidad de Gobernador Castro culminó con la aprehensión de un joven y el secuestro de ustancias estupefacientes, tras un rápido despliegue del personal del Destacamento local.

El episodio tuvo lugar en el polirrubro de razón social "Ocasiones", ubicado en la zona céntrica, propiedad de una mujer de 46 años. Según se pudo establecer, el sospechoso ingresó al local con intenciones de robo y logró sustraer mercaderías varias antes de intentar darse a la fuga.

La intervención policial se concretó en la intersección de las calles San Martín y Raffo, donde los efectivos interceptaron a un joven oriundo de la ciudad de San Nicolás. Al realizar la requisa de rigor, las autoridades no solo recuperaron los artículos sustraídos del comercio, sino que también hallaron entre las pertenencias del sujeto un envoltorio de nylon con una sustancia pulverulenta similar a la cocaína.

Tras el procedimiento, los elementos fueron secuestrados y el implicado quedó a disposición de la fiscalía en turno. La causa fue caratulada inicialmente como tentativa de hurto y tenencia de estupefacientes, iniciándose las actuaciones judiciales correspondientes para determinar la situación procesal del aprehendido.