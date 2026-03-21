Un hombre que provocaba disturbios con un cuchillo fue detenido por la policía

Un hombre de 33 años fue aprehendido en las últimas horas tras ser detectado en la vía pública mientras alteraba el orden y portaba un arma blanca, informaron fuentes policiales.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la dependencia local en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y La Laguna. Durante la intervención, los efectivos identificaron al sujeto y procedieron a su demora preventiva al constatar que se encontraba generando disturbios en la zona.

En el procedimiento se incautó el elemento punzante que el individuo llevaba consigo, por lo que se iniciaron actuaciones bajo la carátula de contravención. Según detallaron las autoridades, el Juzgado de Paz local tomó intervención en el caso.

Tras completar los recaudos legales correspondientes y la notificación de la formación de la causa, el magistrado interviniente dispuso la posterior soltura del implicado.