Un hombre que provocaba disturbios con un cuchillo fue detenido por la policía

El Mercader Ferias inició este sábado la primera dición de su festival en el Paseo Públlico Municipal, con un cronograma de actividades que se extenderá hasta el martes 24 de marzo. El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro y el Rotary Club local. La propuesta incluye una oferta gastronómica compuesta por Food Trucks con opciones gourmet y minutas. En el predio se instaló además un sector destinado a microemprendedores y artesanos de la zona, con el objetivo de fomentar el comercio regional.
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Un hombre de 33 años fue aprehendido en las últimas horas tras ser detectado en la vía pública mientras alteraba el orden y portaba un arma blanca, informaron fuentes policiales.
El operativo fue llevado a cabo por personal de la dependencia local en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y La Laguna. Durante la intervención, los efectivos identificaron al sujeto y procedieron a su demora preventiva al constatar que se encontraba generando disturbios en la zona.
En el procedimiento se incautó el elemento punzante que el individuo llevaba consigo, por lo que se iniciaron actuaciones bajo la carátula de contravención. Según detallaron las autoridades, el Juzgado de Paz local tomó intervención en el caso.
Tras completar los recaudos legales correspondientes y la notificación de la formación de la causa, el magistrado interviniente dispuso la posterior soltura del implicado.
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