Un detenido y un hombre con una fractura tras una pelea en la vía pública

Un hombre de 36 años fue aprehendido ayer por personal policial tras agredir físicamente a un vecino de 63 años en plena vía pública. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una fractura en su brazo izquierdo, según confirmaron fuentes oficiales de la Estación de Policía Comunal.

El hecho se produjo en la intersección de la calle Carlos Noseda y la Avenida 3 de Febrero. De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, ambos hombres protagonizaron una discusión por motivos que no trascendieron. En medio de la disputa, el agresor le propinó un golpe certero en el antebrazo izquierdo al mayor de los involucrados, provocándole una lesión ósea de gravedad.

Minutos después, efectivos de la dependencia procedieron a la aprehensión del atacante. El personal médico que asistió a la víctima constató que la fractura sobre el miembro superior izquierdo requiere tratamiento especializado para su recuperación.

La fiscalía local en turno tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación de la formación de la causa por lesiones graves. El imputado permanece alojado en el sector de calabozos de la comisaría local a la espera de su primera remisión a sede judicial para prestar declaración indagatoria.