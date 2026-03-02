Un detenido por llevarse carne sin pagar de un negocio



En la noche del domingo, personal policial intervino en un hecho delictivo ocurrido en un comercio ubicado en la intersección de las calles Las Provincias y Saavedra. Según informaron las autoridades, un joven de 20 años que se encontraba a cargo del local relató que un hombre ingresó al establecimiento, solicitó diversos cortes de carne vacuna y se retiró del lugar sin abonar la mercadería.

Tras recibir la denuncia, los efectivos policiales iniciaron una búsqueda inmediata que permitió interceptar al sospechoso en la esquina de Las Provincias y San Lorenzo. El sujeto, un hombre de 40 años, fue aprehendido en el momento en que tenía en su poder aproximadamente un kilogramo de carne vacuna que había sido sustraída instantes antes de la despensa.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno. La justicia dispuso la notificación de la formación de una causa bajo la carátula de "Hurto" para continuar con las actuaciones legales correspondientes.