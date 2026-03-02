Impuesto Automotor: ARBA implementa diez cuotas mensuales y ofrece descuentos de hasta el 15 por ciento

  La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que a partir de este mes entra en vigencia la nueva modalidad de pago para el Impuesto Automotor, que abandona el esquema bimestral para transformarse en un tributo de liquidación mensual. Según informaron fuentes del organismo conducido por Cristian Girard, el nuevo sistema contempla un total de diez vencimientos consecutivos que se extenderán entre marzo y diciembre de 2026. Esta modificación busca ofrecer una mayor previsibilidad a los contribuyentes bonaerenses, quienes hasta el año pasado debían afrontar los pagos cada dos meses. La primera fecha de vencimiento quedó establecida para el próximo martes 10 de marzo. En esa misma jornada, los propietarios de vehículos tendrán también la posibilidad de optar por el pago anual anticipado, una alternativa que permite cancelar la totalidad del impuesto en una sola cuota y acceder a beneficios adicionales.

Un detenido por llevarse carne sin pagar de un negocio

 

En la noche del domingo, personal policial intervino en un hecho delictivo ocurrido en un comercio ubicado en la intersección de las calles Las Provincias y Saavedra. Según informaron las autoridades, un joven de 20 años que se encontraba a cargo del local relató que un hombre ingresó al establecimiento, solicitó diversos cortes de carne vacuna y se retiró del lugar sin abonar la mercadería.

Tras recibir la denuncia, los efectivos policiales iniciaron una búsqueda inmediata que permitió interceptar al sospechoso en la esquina de Las Provincias y San Lorenzo. El sujeto, un hombre de 40 años, fue aprehendido en el momento en que tenía en su poder aproximadamente un kilogramo de carne vacuna que había sido sustraída instantes antes de la despensa.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno. La justicia dispuso la notificación de la formación de una causa bajo la carátula de "Hurto" para continuar con las actuaciones legales correspondientes.