Frustraron un robo de mercaderías en un supermercado: dos detenidos

Un rápido despliegue policial permitió desarticular esta madrugada un intento de robo en el supermercado "Arco Iris", ubicado en la intersección de Mitre y P. Simonino. El operativo se inició tras recibir alertas simultáneas a través de una línea fija y del número de emergencias 911, lo que permitió a los efectivos acudir de inmediato al comercio.

De acuerdo con la información oficial, cuatro hombres ingresaron al establecimiento luego de dañar las chapas del techo. Una vez en el interior, comenzaron a preparar mercadería para sustraerla, pero sus movimientos fueron detectados por las cámaras de seguridad del local. Este sistema de vigilancia, coordinado entre los propietarios y la policía, resultó clave para frustrar el ilícito en pleno desarrollo.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga, pero los uniformados lograron aprehender a dos de ellos, de 20 y 46 años respectivamente, mientras que otros dos sujetos no identificados consiguieron escapar. En el lugar, se procedió al secuestro de una escalera y una barreta utilizadas para el ingreso, además de una bolsa que ya contenía productos listos para ser retirados.

Los dos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno. Ambos fueron notificados de la formación de una causa caratulada como "Tentativa de robo agravado".