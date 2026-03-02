Impuesto Automotor: ARBA implementa diez cuotas mensuales y ofrece descuentos de hasta el 15 por ciento

  La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que a partir de este mes entra en vigencia la nueva modalidad de pago para el Impuesto Automotor, que abandona el esquema bimestral para transformarse en un tributo de liquidación mensual. Según informaron fuentes del organismo conducido por Cristian Girard, el nuevo sistema contempla un total de diez vencimientos consecutivos que se extenderán entre marzo y diciembre de 2026. Esta modificación busca ofrecer una mayor previsibilidad a los contribuyentes bonaerenses, quienes hasta el año pasado debían afrontar los pagos cada dos meses. La primera fecha de vencimiento quedó establecida para el próximo martes 10 de marzo. En esa misma jornada, los propietarios de vehículos tendrán también la posibilidad de optar por el pago anual anticipado, una alternativa que permite cancelar la totalidad del impuesto en una sola cuota y acceder a beneficios adicionales.

Frustraron un robo de mercaderías en un supermercado: dos detenidos

 


Un rápido despliegue policial permitió desarticular esta madrugada un intento de robo en el supermercado "Arco Iris", ubicado en la intersección de Mitre y P. Simonino. El operativo se inició tras recibir alertas simultáneas a través de una línea fija y del número de emergencias 911, lo que permitió a los efectivos acudir de inmediato al comercio.

De acuerdo con la información oficial, cuatro hombres ingresaron al establecimiento luego de dañar las chapas del techo. Una vez en el interior, comenzaron a preparar mercadería para sustraerla, pero sus movimientos fueron detectados por las cámaras de seguridad del local. Este sistema de vigilancia, coordinado entre los propietarios y la policía, resultó clave para frustrar el ilícito en pleno desarrollo.


Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga, pero los uniformados lograron aprehender a dos de ellos, de 20 y 46 años respectivamente, mientras que otros dos sujetos no identificados consiguieron escapar. En el lugar, se procedió al secuestro de una escalera y una barreta utilizadas para el ingreso, además de una bolsa que ya contenía productos listos para ser retirados.

Los dos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno. Ambos fueron notificados de la formación de una causa caratulada como "Tentativa de robo agravado".