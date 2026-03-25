Un choque entre un auto y una moto terminó con el secuestro del rodado menor por falta de documentación

Una colisión entre un automóvil y una motocicleta se registró en la jornada de ayer en la intersección de las calles Lucio Mansilla y Belgrano, en un hecho que, pese al despliegue de los servicios de emergencia, no dejó heridos de gravedad. El incidente derivó en el secuestro del rodado menor por irregularidades en la documentación.

El siniestro se produjo cuando, por causas que aún se intentan establecer, un automóvil Renault Clio color gris, conducido por una mujer de 64 años, colisionó con una motocicleta de 110cc en la que circulaba un joven de 16 años. Tras un alerta al servicio SAME 107, el adolescente fue trasladado al hospital local para un examen de rutina antes del arribo del personal policial.

Fuentes oficiales confirmaron que el joven no presentaba lesiones, razón por la cual las partes involucradas desistieron de las acciones legales por lesiones culposas y acordaron canalizar los daños materiales a través de sus respectivos seguros.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven de San Nicolás, que no adoptó medidas legales ante la ausencia de heridos. No obstante, el Juzgado de Faltas local dispuso el secuestro de la motocicleta debido a que el conductor carecía de la documentación habilitante necesaria para circular.