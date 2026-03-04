Un aprehendido esta madrugada por portación de arma blanca



Un hombre de 46 años fue aprehendido por personal policial en las últimas horas tras ser detectado portando un arma blanca en la vía pública. El procedimiento tuvo lugar durante la madrugada en la intersección de las calles Lucio Mansilla e Ituzaingó, en el marco de las tareas de prevención que se desarrollan en el radio urbano de la ciudad.

El operativo se inició cuando los efectivos interceptaron al sujeto en dicha esquina. Tras realizar una requisa preventiva de sus pertenencias, se constató que el hombre llevaba consigo un elemento punzocortante, lo cual constituye una infracción a las normativas de seguridad vigentes para la permanencia en espacios comunes.

Luego de la aprehensión, el ciudadano fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes. Las autoridades informaron que no se registraron incidentes mayores durante el desarrollo del procedimiento y que el arma fue incautada para ser incorporada como prueba en el expediente.

En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz local, bajo cuya órbita quedaron las actuaciones y la resolución de la situación legal del implicado. Este tipo de controles se enmarcan en los operativos de saturación que buscan desalentar conductas de riesgo y prevenir hechos de violencia en la vía pública.