Asalto en una finca en cercanías de Río Tala

Un nuevo episodio delictivo se registró en la zona rural próxima a Río Tala, en la noche del martes.

De acuerdo a los primeros datos que se conocieron en las últimas horas, al menos un delincuente armado abordó y redujo a tres personas.

El hecho se produjo en una finca ubicada en cercanías del "Callejón Marelli" y en proximidades del galpón Malacalza.

Si bien no trascendieron detalles específicos con el objetivo de no perjudicar la investigación, el ladrón se llevó una importante suma de dinero antes de escapar.