Licitan el dragado del puerto para garantizar la operatividad del vaso portuario

 El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro oficializó el llamado a la Licitación Pública Nº 01/2026 para la ejecución de las tareas de dragado de mantenimiento del vaso portuario. La iniciativa busca garantizar la operatividad de la terminal bonaerense y mantener una profundidad de diseño de 9,80 metros, en un contexto de sedimentación que el organismo monitorea de forma constante. El procedimiento, bajo el número de expediente 020/2026-CGPSP, contempla un plazo previsto de 365 días para la ejecución de los trabajos. Según el cronograma oficial, la adquisición de pliegos estará disponible hasta el 10 de abril, mientras que la recepción de ofertas se extenderá hasta el 22 de abril a las 10:30 horas en la sede administrativa del Consorcio, ubicada en el Kilómetro 0 de la Ruta Nº 191. La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 11:00 horas.

Traslados a Ezeiza: cómo viajar desde San Pedro

 

Para quienes viven en San Pedro, viajar en avión implica algo más que llegar al aeropuerto: también hay que resolver cómo hacer ese último tramo hasta Ezeiza. Y aunque parezca un detalle, es una parte clave del viaje.

La distancia, el tránsito y los tiempos hacen que organizar bien el traslado sea tan importante como el vuelo en sí.

El desafío de salir desde San Pedro

Viajar desde una ciudad como San Pedro tiene sus ventajas, pero también implica planificación.

Lo que hay que tener en cuenta

       La distancia hasta el aeropuerto

       Los tiempos de traslado según el horario

       Posibles demoras en el camino

       La necesidad de llegar con anticipación

No es lo mismo salir con margen que correr contra el reloj.

Por qué no conviene improvisar

Muchas veces, el error está en dejar este tramo para último momento.

Cuando no hay una planificación clara, pueden aparecer problemas como:

       Demoras inesperadas

       Decisiones apuradas

       Mayor estrés antes del vuelo

Y en un viaje, ese tipo de situaciones se siente más de lo necesario.

Organizar el traslado cambia la experiencia

Cuando el traslado está resuelto de antemano, todo se vuelve más simple.

Qué mejora

       Se viaja con más tranquilidad

       Se reducen los imprevistos

       Se aprovecha mejor el tiempo

Es una forma de empezar el viaje con el pie derecho.

Una opción pensada para este tipo de viajes

En este contexto, servicios como El Rápido Ezeiza aparecen como una alternativa práctica para quienes necesitan trasladarse hasta Ezeiza.

El enfoque está en resolver el traslado de forma organizada, teniendo en cuenta los horarios de vuelo y las condiciones del viaje.

Esto permite que el pasajero no tenga que preocuparse por cómo llegar, sino enfocarse en su viaje.

Viajar mejor también es planificar

Muchas veces se piensa en el viaje como el momento en el que uno se sube al avión, pero en realidad empieza mucho antes. Y en ese recorrido previo, el traslado al aeropuerto es uno de los puntos más importantes.

Para quienes salen desde San Pedro, resolver bien este tramo puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno lleno de imprevistos.