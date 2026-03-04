Tránsito intensificará operativos para remover vehículos abandonados o inmovilizados

El Municipio de San Pedro inició una campaña de concientización y control orientada a optimizar el uso del espacio público y mejorar la fluidez del tránsito en los diversos barrios de la ciudad. La iniciativa, coordinada por la Dirección de Tránsito dependiente de la Secretaría de Seguridad, pone el foco en la problemática de los vehículos que permanecen inmovilizados en la vía pública durante períodos prolongados.

Desde la comuna explicaron que un vehículo estacionado durante muchos días en el mismo lugar no solo reduce la disponibilidad de aparcamiento para otros vecinos, sino que también obstaculiza las tareas de limpieza y mantenimiento de las calles. Asimismo, advirtieron que estas unidades pueden transformarse en focos de suciedad o generar situaciones de riesgo para la seguridad vial y ciudadana.

En este sentido, las autoridades locales informaron que se comenzará a prestar especial atención a aquellos rodados que permanezcan estacionados de manera continua por más de cinco días en un mismo punto. La medida se sustenta en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, cuyo artículo 49 establece la prohibición de estacionar en zona urbana por un lapso superior a las cinco jornadas o el tiempo que determine la autoridad de aplicación local.

Ante esta situación, el Municipio recomendó a los propietarios de vehículos en estas condiciones proceder a su reubicación, guardarlos en espacios privados o regularizar su situación a la brevedad. El objetivo principal es fomentar la colaboración vecinal para lograr un ordenamiento integral del entorno urbano.

Finalmente, se aclaró que en aquellos casos donde se verifique el incumplimiento de la normativa, y según lo determine la autoridad de control interviniente, se aplicarán las sanciones previstas. Estas medidas incluyen la posibilidad de la remoción del vehículo mediante el servicio de grúa municipal para garantizar el correcto ordenamiento de la vía pública.