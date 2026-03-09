Tránsito: Incautan un auto mal estacionado y secuestran dos motos con escape libre

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro intensificó los operativos de control en la vía pública con el objetivo de reducir la contaminación sonora y reordenar el estacionamiento en diversos puntos de la ciudad. Como resultado de las tareas preventivas realizadas durante la última madrugada, las autoridades procedieron al secuestro de dos motocicletas y un automóvil.

El titular del área, Armando Caballero, confirmó que las intervenciones se centran en el retiro de circulación de motovehículos que provocan ruidos molestos mediante el uso de caños de escape deficientes o no reglamentarios. "Seguimos trabajando en controles en la vía pública y retirando motocicletas que provocan estas molestias; esta madrugada fueron otras dos unidades con escape deficiente", detalló el funcionario.

En relación al ordenamiento urbano, Caballero informó sobre el acarreo de un vehículo que estaba estacionado. Al respecto, el Director de Tránsito explicó que se prioriza la instancia de diálogo antes de proceder a la remoción: "Tratamos de notificar al dueño y hablar con el vecino para que lo retire por sus propios medios".

Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte del propietario en este último caso, se activó el protocolo de remolque. "Como no lo hizo, lo acarreamos y lo trasladamos al depósito municipal", concluyó Caballero. Los operativos continuarán de manera aleatoria en diferentes horarios y zonas del partido para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia y seguridad vial.