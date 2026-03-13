Torneo de taekwondo olímpico en el Club Mitre

Los vigentes campeones mundiales de Tango Pista, Rosana Porres y Gustavo Ippolito, visitarán la ciudad de San Pedro el sábado 25 de abril para encabezar una jornada dedicada a la danza rioplatense. La actividad incluirá una instancia de formación a través de un seminario y un cierre con milonga, permitiendo a los asistentes interactuar con los máximos referentes actuales de la categoría Senior. La pareja llega precedida por una destacada trayectoria que alcanzó su punto máximo en 2025, año en el que obtuvieron el primer puesto en el "Tango BA Festival y Mundial" y se consagraron en el certamen "Milongueando Marabú". Su palmarés incluye además títulos en el Festival Provincial de Zárate, el Festival de la Costa "Son y Serán" y triunfos en las preliminares de Campana en las modalidades de Tango Pista, Vals y Milonga. Formados desde 2014 bajo la instrucción de Alejandro Montini y perfeccionados por maestros de la talla de Javier Rodríguez, Moira Castellano ...
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El gimnasio del Club Atlético Mitre será la sede, este fin de semana, de un nuevo torneo de taekwondo olímpico organizado por la rama W.T. de la entidad, bajo la dirección de la profesora Adriana Macchi.
La cuarta edición del certamen organizado por la escuela "Kwan Bon San Pedro" abarca a todas las categorías y recibirá a equipos provenientes de Rosario, San Nicolás, La Matanza, Rafael Castillo, Lomas del Mirador, Salto, Vicente López, Moreno, Marcos Paz y José C. Paz.
Una de las características técnicas de esta edición es la incorporación de un sistema de control electrónico para el registro de puntos en cada combate, siendo la primera vez que se utiliza esta tecnología en encuentros desarrollados en la localidad.
El cronograma de actividades establece que durante la jornada del sábado las delegaciones realizarán actividades sociales y recorridas por distintos puntos de la ciudad, donde se encuentran alojadas en hoteles y complejos turísticos. El domingo se destinará íntegramente al desarrollo de las competencias en el recinto deportivo.
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