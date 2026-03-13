Torneo de taekwondo olímpico en el Club Mitre

El gimnasio del Club Atlético Mitre será la sede, este fin de semana, de un nuevo torneo de taekwondo olímpico organizado por la rama W.T. de la entidad, bajo la dirección de la profesora Adriana Macchi.

La cuarta edición del certamen organizado por la escuela "Kwan Bon San Pedro" abarca a todas las categorías y recibirá a equipos provenientes de Rosario, San Nicolás, La Matanza, Rafael Castillo, Lomas del Mirador, Salto, Vicente López, Moreno, Marcos Paz y José C. Paz.

Una de las características técnicas de esta edición es la incorporación de un sistema de control electrónico para el registro de puntos en cada combate, siendo la primera vez que se utiliza esta tecnología en encuentros desarrollados en la localidad.

El cronograma de actividades establece que durante la jornada del sábado las delegaciones realizarán actividades sociales y recorridas por distintos puntos de la ciudad, donde se encuentran alojadas en hoteles y complejos turísticos. El domingo se destinará íntegramente al desarrollo de las competencias en el recinto deportivo.