Un detenido con un cuchillo en su poder

  Un joven de 23 años fue aprehendido en la tarde de ayer, luego de que efectivos policiales detectaran que circulaba por la vía pública portando un arma blanca entre sus pertenencias, informaron fuentes oficiales. El procedimiento tuvo lugar en la calle Mitre al 3000, donde personal policial que realizaba tareas de prevención y vigilancia interceptó al sujeto para una identificación de rutina. Durante la requisa superficial, los uniformados hallaron el elemento cortante, cuya portación en espacios públicos representa una infracción a las normas de seguridad y convivencia vigentes.

Suspenden a 400 trabajadores tercerizados del frigorífico ArreBeef en Pérez Millán

 

Unos 400 trabajadores vinculados al frigorífico ArreBeef, en la localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo, permanecen suspendidos tras la decisión de la empresa de interrumpir la actividad del personal contratado mediante agencias laborales. La medida alcanza a operarios temporarios que son convocados según el volumen de faena y que, bajo esta modalidad, dejan de percibir sus haberes durante el periodo de inactividad.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, la situación se enmarca en una disminución del nivel de producción de la planta cárnica, un fenómeno que describen como recurrente en esta época del año. Los trabajadores señalaron que las interrupciones en la convocatoria se realizan sin el pago de salarios y denunciaron además atrasos en la liquidación de los últimos dos periodos efectivamente trabajados.

El esquema de contratación a través de terceras empresas es una práctica extendida en la industria frigorífica que permite ajustar la plantilla técnica a la oferta de hacienda. Fuentes del sector indicaron que el escenario actual está condicionado por una menor disponibilidad de ganado en pie, sumado a factores macroeconómicos como el tipo de cambio para la exportación y el costo de los insumos, variables que reducen los márgenes de rentabilidad.

Los operarios suspendidos manifestaron su preocupación por la falta de estabilidad laboral y la brecha salarial existente entre el personal tercerizado y el de planta permanente, pese a cumplir funciones idénticas. Según las proyecciones basadas en años anteriores, este tipo de suspensiones suelen extenderse entre uno y dos meses, hasta que el ritmo de faena se normaliza y los trabajadores son convocados nuevamente por la agencia.

Este panorama en el norte bonaerense coincide con dificultades reportadas en otros establecimientos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde la baja en la actividad sectorial ha derivado en medidas similares, despidos e incluso el cese de operaciones en algunas unidades productivas.