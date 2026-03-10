Suspenden a 400 trabajadores tercerizados del frigorífico ArreBeef en Pérez Millán



Unos 400 trabajadores vinculados al frigorífico ArreBeef, en la localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo, permanecen suspendidos tras la decisión de la empresa de interrumpir la actividad del personal contratado mediante agencias laborales. La medida alcanza a operarios temporarios que son convocados según el volumen de faena y que, bajo esta modalidad, dejan de percibir sus haberes durante el periodo de inactividad.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, la situación se enmarca en una disminución del nivel de producción de la planta cárnica, un fenómeno que describen como recurrente en esta época del año. Los trabajadores señalaron que las interrupciones en la convocatoria se realizan sin el pago de salarios y denunciaron además atrasos en la liquidación de los últimos dos periodos efectivamente trabajados.

El esquema de contratación a través de terceras empresas es una práctica extendida en la industria frigorífica que permite ajustar la plantilla técnica a la oferta de hacienda. Fuentes del sector indicaron que el escenario actual está condicionado por una menor disponibilidad de ganado en pie, sumado a factores macroeconómicos como el tipo de cambio para la exportación y el costo de los insumos, variables que reducen los márgenes de rentabilidad.

Los operarios suspendidos manifestaron su preocupación por la falta de estabilidad laboral y la brecha salarial existente entre el personal tercerizado y el de planta permanente, pese a cumplir funciones idénticas. Según las proyecciones basadas en años anteriores, este tipo de suspensiones suelen extenderse entre uno y dos meses, hasta que el ritmo de faena se normaliza y los trabajadores son convocados nuevamente por la agencia.

Este panorama en el norte bonaerense coincide con dificultades reportadas en otros establecimientos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde la baja en la actividad sectorial ha derivado en medidas similares, despidos e incluso el cese de operaciones en algunas unidades productivas.