Descentralizan la atención para trámites del Certificado Único de Discapacidad en barrios y localidades

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de San Pedro, a través de su área de Discapacidad, puso en marcha un cronograma de atención descentralizada para la gestión de trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD) durante el mes de marzo. La iniciativa busca facilitar el acceso a la documentación y asesoramiento técnico en diferentes puntos del distrito y sus delegaciones.

De acuerdo con el calendario oficial difundido por la administración municipal, la atención se brindará en diversas sedes y horarios específicos para cubrir tanto la zona urbana como las localidades rurales. Las jornadas comenzarán este jueves 12 en la sede central del Área de Discapacidad, ubicada en la intersección de Rivadavia y Oliveira Cezar, en el horario de 8.00 a 12.00.

El operativo se trasladará el lunes 16 a la Delegación de Santa Lucía, donde se recibirá a los vecinos entre las 8.30 y las 12.00. Posteriormente, el jueves 19 la actividad se concentrará en dos puntos: de 8.00 a 10.00 en el CAPS 1° de Mayo, situado en Boulevard Moreno 1600, y de 10.00 a 12.00 en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Hermano Indio y Casella.

Finalmente, el cronograma del mes concluirá el jueves 26 con una nueva jornada en el Área de Discapacidad de Rivadavia y Oliveira Cezar, nuevamente en el bloque horario de 08.00 a 12.00.

Desde el municipio destacaron que estas instancias de atención territorial permiten agilizar la obtención del CUD, una herramienta fundamental para el acceso a derechos de salud, transporte y prestaciones sociales de las personas con discapacidad. El personal técnico del área estará disponible en cada fecha para orientar a los ciudadanos sobre los requisitos médicos y administrativos necesarios para iniciar o renovar el certificado.