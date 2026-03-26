Soldados conscriptos y convocados bajo bandera relataron con crudeza su experiencia durante la guerra y reclamaron un reconocimiento (Video)

Referentes federales de exsoldados conscriptos y convocados durante la guerra de Malvinas encabezaron este jueves en San Pedro una jornada de visibilización en la que presentaron un nuevo proyecto de ley nacional. La iniciativa buscó el reconocimiento definitivo de miles de efectivos que, tras 44 años del conflicto, continuaban excluidos de los padrones oficiales de veteranía.

La actividad, coordinada por la Convocatoria Federal de Veteranos de Guerra de la República Argentina y la Agrupación 101 Malvinas local, se desarrolló en las instalaciones del Club de Pescadores y Náutica. El encuentro contó con la presencia de delegaciones de Rosario, Santa Fe, Mercedes, Salto, Arrecifes, San Nicolás, Ramallo y Baradero, quienes se unieron con el objetivo de romper el "cerco informativo" sobre su situación previsional y sanitaria.

Durante la presentación, se compartieron testimonios clave que dieron cuenta de la participación efectiva en el teatro de operaciones. Entre ellos, se destacaron las experiencias de Horacio Coronel, quien relató los pormenores de un enfrentamiento armado con soldados británicos que desembarcaron desde un submarino en cercanías de la Base Naval Puerto Belgrano, y la de Atilio Maidana, quien formó parte activa de las tareas de rescate de sobrevivientes tras el ataque al Crucero ARA General Belgrano desde el Aviso ARA Francisco de Gurruchaga.





El "Proyecto de Ley de Reconocimiento Moral e Histórico" expuesto propuso otorgar la jerarquía de "Veteranos de Guerra de la Nación Argentina" a todos los conscriptos destacados hacia el sur y a quienes prestaron servicio en unidades militares de todo el país entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. La iniciativa contempló una pensión honorífica equivalente a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, además de una reparación histórica para las clases 61, 62 y 63.

Para financiar estas erogaciones, la propuesta legislativa estableció la creación de fondos específicos derivados de gravámenes a sectores como el juego, el tabaco, las plataformas de streaming y la renta financiera. Los organizadores enfatizaron que la declaración de una emergencia sanitaria y la realización de un censo actualizado resultaron pasos urgentes para dignificar a quienes cumplieron funciones de defensa durante el conflicto bélico del Atlántico Sur.



