Seguridad: Salazar anunció el paso hacia un sistema de "inteligencia operacional"

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Cecilio Salazar presentó los lineamientos en materia de seguridad para el ejercicio 2026, destacando un cambio de paradigma que busca pasar del monitoreo tradicional a la implementación de un sistema de "inteligencia operacional". El mandatario reconoció la existencia de reclamos vecinales durante el año anterior y aseguró que la gestión municipal ha tomado cada demanda como un eje para profundizar la planificación y la respuesta preventiva.

Durante su discurso, Salazar realizó un balance de las acciones ejecutadas en 2025 y planteó que la seguridad actual demanda una integración de diversas áreas. Al respecto, sostuvo: "Durante 2025 fortalecimos el rol del Municipio como articulador de un sistema que no puede depender de una sola pata. La seguridad ya no es ‘solo Policía’: es policía en sus distintas ramas, pero también es Tránsito, Defensa Civil, Salud, Monitoreo Urbano y, cada vez más, análisis de datos e inteligencia territorial para anticipar y prevenir".

El jefe comunal detalló que el salto de calidad previsto para este año implica la incorporación de tecnología avanzada y software de análisis. Según explicó, este nuevo enfoque de "inteligencia operacional" significa "sumar 13 cámaras más a las existentes y montar 5 nodos con cámaras inteligentes y lectores de patentes; incorporar software para análisis de patrones y alertas tempranas; sumar desde marzo un radioperador policial para hacer más eficiente la articulación monitoreo–policía".

Salazar también subrayó la importancia de la participación del sector privado y la expansión del sistema hacia las localidades. En este sentido, anunció la integración de cámaras de comercios y empresas al centro de monitoreo municipal bajo un esquema de articulación público-privada, además del relanzamiento de la aplicación BASSAP. Esta herramienta de alarma gratuita municipal será mejorada y extendida a la zona rural para fortalecer la prevención en todo el partido.

En cuanto a la transparencia y la gestión de recursos, el intendente recordó que se ha optimizado el uso de suministros críticos para garantizar la operatividad de la flota. "Ordenamos el uso del combustible y aumentamos en 30% el destinado específicamente a patrullaje", puntualizó, tras destacar que la flota comunal cuenta actualmente con 17 vehículos y una dotación de 207 efectivos policiales.

Finalmente, el mandatario ratificó su compromiso de abordar la problemática con firmeza y sin evasivas ante los reclamos de la comunidad. "Nosotros no especulamos ni negamos la realidad: tomamos cada reclamo como un llamado de atención para trabajar más y mejor. En seguridad no alcanza con reacción. Se necesita planificación, evaluación permanente, corrección de errores y rendición de cuentas", concluyó.