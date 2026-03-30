Secuestran una moto en Gobernador Castro por falta de documentación y escape irregular

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del sábado en la localidad de Pérez Millán, donde la colisión entre dos motocicletas dejó como saldo tres personas heridas, una de ellas en estado crítico y permaneciendo internada en terapia intensiva. El hecho ocurrió aproximadamente a las 04:40 horas sobre la calle Belgrano, entre Azopardo y Obligado. Por causas que aún son materia de investigación, impactaron una motocicleta Honda CG Titan 150, en la que circulaba un joven de 21 años junto a su pareja de 20, y una Honda Wave 110 cc, conducida por otro joven de 20 años.
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Personal del Destacamento de Gobernador Castro secuestró una motocicleta de 125 centímetros cúbicos tras un operativo de control preventivo realizado en esa localidad.
El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles San Nicolás y General Paz, donde los efectivos interceptaron una motocicleta Honda de color negro que era guiada por un hombre de 25 años.
Al momento de la fiscalización, las autoridades constataron que el conductor carecía de la documentación habilitante necesaria para circular. Asimismo, se detectó que el rodado presentaba una infracción adicional por poseer un escape irregular, lo que contraviene las normas de tránsito vigentes.
Tras labrarse las actas correspondientes, el vehículo fue retenido y quedó a disposición del Juzgado de Faltas local, organismo que interviene en la causa por las irregularidades detectadas.
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