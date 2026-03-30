Secuestran una moto en Gobernador Castro por falta de documentación y escape irregular

Personal del Destacamento de Gobernador Castro secuestró una motocicleta de 125 centímetros cúbicos tras un operativo de control preventivo realizado en esa localidad.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles San Nicolás y General Paz, donde los efectivos interceptaron una motocicleta Honda de color negro que era guiada por un hombre de 25 años.

Al momento de la fiscalización, las autoridades constataron que el conductor carecía de la documentación habilitante necesaria para circular. Asimismo, se detectó que el rodado presentaba una infracción adicional por poseer un escape irregular, lo que contraviene las normas de tránsito vigentes.

Tras labrarse las actas correspondientes, el vehículo fue retenido y quedó a disposición del Juzgado de Faltas local, organismo que interviene en la causa por las irregularidades detectadas.