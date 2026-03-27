Secuestran una moto en Gobernador Castro por falta de documentación y escape irregular

La Tesorería General de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de marzo para los trabajadores de la administración pública bonaerense. La difusión del calendario generó el rechazo de los gremios docentes, quienes solicitaron el adelantamiento del cobro tras advertir que la fecha estipulada impactará negativamente en la economía de los trabajadores debido a la extensión de los plazos por los feriados de Semana Santa. Según el esquema vigente, el personal de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGep) percibirá sus sueldos el próximo 9 de abril. Ante esta situación, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) elevó una misiva a la titular de la cartera educativa, Flavia Terigi, para requerir que el pago se haga efectivo el 6 de abril.
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Personal del Destacamento de Gobernador Castro secuestró una motocicleta tras un operativo de control preventivo en el que se detectaron diversas infracciones a la normativa de tránsito vigente.
El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles San Martín y Raffo, donde los efectivos interceptaron una motocicleta Honda de 110 cc, color gris. El rodado era conducido por un joven de 15 años de edad, quien al momento de la fiscalización carecía de la documentación habilitante para circular.
Fuentes policiales confirmaron que, además de la falta de papeles, el vehículo contaba con un escape irregular, lo que motivó el secuestro inmediato de la unidad. El motovehículo fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas local, organismo que intervendrá en la resolución de las actuaciones correspondientes.
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