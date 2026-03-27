Secuestran una moto en Gobernador Castro por falta de documentación y escape irregular

Personal del Destacamento de Gobernador Castro secuestró una motocicleta tras un operativo de control preventivo en el que se detectaron diversas infracciones a la normativa de tránsito vigente.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles San Martín y Raffo, donde los efectivos interceptaron una motocicleta Honda de 110 cc, color gris. El rodado era conducido por un joven de 15 años de edad, quien al momento de la fiscalización carecía de la documentación habilitante para circular.

Fuentes policiales confirmaron que, además de la falta de papeles, el vehículo contaba con un escape irregular, lo que motivó el secuestro inmediato de la unidad. El motovehículo fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas local, organismo que intervendrá en la resolución de las actuaciones correspondientes.