El Municipio de San Pedro realizó un acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Paseo Agenor Almada. La actividad fue encabezada por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, en representación del intendente Cecilio Salazar, y la subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani. Del encuentro participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, concejales, integrantes del equipo de gobierno, miembros del Consejo Escolar y referentes de distintas áreas municipales. Durante la jornada se abordaron los lineamientos del Estado local en materia de promoción de derechos y prevención de las violencias. Laura Monfasani se refirió al marco en el que se desarrollan las políticas de género y señaló que la fecha permite exponer el rol del Estado en el acompañamiento y la garantía de derechos. En ese contexto, mencionó el trabajo coordinado entre el Municipio, la Provincia y las organizaciones terr...
Sebastián Pareja encabeza un encuentro en San Nicolás para analizar la eliminación de tasas en distritos bonaerenses
El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, encabeza este lunes una jornada de trabajo en la ciudad de San Nicolás junto a referentes legislativos y territoriales de la Segunda Sección Electoral, incluyendo a representantes de San Pedro.
El encuentro cuenta con la participación de los 15 coordinadores distritales de la región, además de los diputados provinciales Analía Corvino y Pablo Morillo. Según se informó, el eje central de la reunión es el análisis del plan impulsado por el espacio político para eliminar tasas municipales en 116 distritos bonaerenses, con el objetivo de reducir la presión fiscal en las comunas.
La actividad se enmarca en la agenda de despliegue territorial que el dirigente libertario desarrolla en diversos municipios de la provincia para fortalecer la estructura partidaria y relevar las problemáticas locales.
Al concluir la agenda de reuniones, está prevista una rueda de prensa a las 14:30 en las instalaciones del "Restaurante Hoyo 19 San Nicolás Golf Club", ubicado en avenida Savio 2180. Durante el contacto con los medios, Pareja brindará detalles sobre la actualidad política provincial y las iniciativas legislativas destinadas a la reforma tributaria municipal.
