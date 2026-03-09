Cuatro heridos leves tras dos colisiones entre motocicletas y un automóvil en distintos puntos de la ciudad

Cuatro personas resultaron con heridas leves tras protagonizar dos accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad, según informaron fuentes policiales.

El primero de los hechos tuvo lugar ayer en la intersección de las calles Nieto de Torres y Hermano Indio. Por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta marca Zanella, en la que circulaban una mujer de 49 años y una joven de 18, colisionó con un automóvil Peugeot 207 gris conducido por un hombre de 39 años.

Tras el impacto, ambas ocupantes del rodado menor fueron trasladadas conscientes al nosocomio local. Allí, el personal médico constató que presentaban lesiones de carácter leve. En el caso intervino la fiscalía local, que dispuso la notificación de las causas correspondientes a los involucrados.

Por otro lado, personal de la misma dependencia acudió a un segundo siniestro vial ocurrido en la esquina de Avenida 11 de Septiembre y Chacabuco. El choque fue protagonizado por una motocicleta Gilera de 150 cc, guiada por un hombre de 41 años, y otro motovehículo de 110 cc en el que circulaba una joven de 18 años.

Como consecuencia de la colisión, ambos conductores fueron derivados al hospital local con traumatismos leves. Al igual que en el episodio anterior, la fiscalía en turno tomó intervención para realizar las diligencias legales de rigor.