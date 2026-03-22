Se realizó el primer Encuentro de Intercambio de Semillas

Fotos gentileza Cesar Cejas

Productores, especialistas y vecinos participaron en el Primer Encuentro de Intercambio de Semillas Criollas y Nativas, una jornada dedicada a la soberanía alimentaria y las prácticas sustentables que se desarrolló en el espacio de arte Atticus, ubicado en Maino 155.

La actividad comenzó a las 11 con la apertura oficial y se extendió durante toda la tarde con una variada agenda de capacitaciones y disertaciones. El cronograma de formación técnica inició al mediodía con una charla sobre huerta agroecológica y un taller de reproducción por esqueje, ambos a cargo del ingeniero agrónomo Nicolás Fortunato.

Posteriormente, la productora Karen Curra dictó un taller sobre el cultivo de gírgolas, mientras que Daniel Marcos, integrante del Movimiento de Rurales, expuso sobre el concepto de "Nueva Ruralidad". El cierre del ciclo de charlas estuvo a cargo del doctor Cristhian Montenegro, quien brindó un taller sobre la elaboración de aceites esenciales.

La propuesta buscó fomentar la conservación de especies vegetales locales y el conocimiento colectivo sobre la producción de alimentos y medicinas naturales en la región.