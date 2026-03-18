Saucedo y el encuentro de los Veteranos de Malvinas con Milei: "Se pueden tener distintas opiniones, pero es el Presidente el que nos saludaba"

Javier Saucedo, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de San Pedro, relató los pormenores del encuentro mantenido con el Presidente Javier Milei durante el aniversario del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Saucedo explicó que su presencia en la ceremonia, en esta ocasión y en años anteriores, es a través de Domingo "Mingo" Novaro, invitado central de la unidad militar por su condición histórica. "Yo voy por Mingo, porque el invitado real en estos actos es él, que fue convocado por el Jefe de Regimiento, como todos los años, porque es uno de los 10 Granaderos a Caballo que estuvieron en la Guerra de Malvinas", señaló el Saucedo sobre la relevancia de su compañero en el cuerpo.

Respecto al desarrollo del evento, agregó: "Fue un acto muy protocolar. El Presidente en el discurso, que fue en un tono más serio de lo habitual, destacó que en la guerra participaron 10 granaderos, entre ellos "Mingo" y los nombró a todos", afirmó Saucedo, subrayando el trabajo de los historiadores de la unidad para revalorizar a sus integrantes.

El momento de mayor cercanía se produjo tras la finalización de la ceremonia oficial, cuando el equipo de protocolo facilitó el contacto directo. "Estábamos sentados después del acto con Domingo y otro Granadero y nos dicen que podemos saludar al Presidente. Le comentan que estaban dos de los Granaderos que habían nombrado en el discurso", recordó Saucedo sobre el inicio del intercambio que rompió con la rigidez del entorno de seguridad.

Sobre el gesto de Milei hacia Novaro, el titular de la asociación local describió una situación que marcó el tono del encuentro: "Mingo sin querer cruza la mano por la espalda del Presidente, y la guardia le sacó el brazo. En ese momento, Milei no solo le dijo que podía acercarse sino que le pidió un abrazo". El dirigente valoró la actitud presidencial más allá de las banderías políticas, al expresar que "uno puede tener distintas opiniones, ser o no del palo, pero es un Presidente de la Nación el que nos saludaba, y de la manera que nos saludó fue muy gratificante".

Saucedo detalló su diálogo personal con el Jefe de Estado, motivado por las condecoraciones que portaba en su uniforme. "Le dije que era un Veterano de Guerra de la Fuerza Aérea, tuvimos una charla y me dijo que era un honor estar con nosotros. Yo le dije que era un honor que el Presidente saludara a quienes estuvimos en Malvinas", concluyó.

Tras el encuentro, los veteranos compartieron un momento con la Diputada Provincial Analía Corvino antes de participar del ágape institucional del Regimiento.

Sobre los cuestionamientos por el posible uso político del saludo institucional, Saucedo comparó este trato con lo sucedido años atrás durante una visita de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a San Pedro. "Nosotros no saludamos a Cristina Kirchner cuando se inauguró el Monumento en Vuelta de Obligado porque nos invitaron a poner las ofrendas florales y el Jefe de Protocolo dijo que los Veteranos no tenían absolutamente nada que hacer ahí, porque tenían su acto. No hacemos política. Si cuando la Presidenta vino, y más aún estando en San Pedro, me hubieran invitado, y tenía que darle un beso, hubiera tenido mi saludo respetuoso igual que a cualquier otro Jefe de Estado. Pero eso hizo que no fuéramos a ningún otro acto porque nos pareció un desprecio, fundamentalmente el comentario, sin necesidad. A mí me dolió muchísimo", recordó.