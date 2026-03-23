San Pedro vuelve a emitir Firma Digital gratuita para vecinos, comerciantes y profesionales

La Municipalidad de San Pedro puso nuevamente en funcionamiento el servicio gratuito de Firma Digital tras completar las gestiones necesarias para ser habilitado como autoridad de registro, informaron fuentes comunales.

A partir de esta medida, los vecinos y vecinas de la ciudad podrán realizar el trámite de manera local, lo que evita la necesidad de trasladarse a otros distritos de la región para obtener esta certificación. La Firma Digital posee la misma validez legal que la firma ológrafa y es una herramienta clave para comerciantes, profesionales y particulares que requieren suscribir documentación oficial con altos estándares de seguridad.

Desde la comuna explicaron que el trámite es gratuito y demanda aproximadamente 20 minutos. El mismo se lleva a cabo en la Subsecretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad, bajo una modalidad de turno previo que debe gestionarse a través del portal oficial turnos.argentina.gob.ar.

El proceso de solicitud requiere que los interesados seleccionen la opción de la Provincia de Buenos Aires y luego la Municipalidad de San Pedro para elegir el día y completar sus datos personales. Las autoridades hicieron especial hincapié en la importancia de verificar que el correo electrónico declarado sea correcto, ya que el sistema envía un mensaje de validación indispensable para que el turno no sea revocado automáticamente.

Una vez confirmada la identidad vía mail, el solicitante deberá presentarse en la sede de Pellegrini 150 con su Documento Nacional de Identidad y el dispositivo token correspondiente. En dicha oficina se realizará la validación final de identidad para la emisión del certificado digital, el cual cuenta con una vigencia de dos años.